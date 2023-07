Mehrere Menschen starben bei Angriffen im Süden der Ukraine

Russland hat am Montag Städte im Süden der Ukraine angegriffen. Dabei starben mindestens 7 Menschen, mehrere Menschen wurden verletzt. In der Stadt Krywyj Rih schlugen russische Raketen in ein Wohnhaus und in ein Gebäude der Universität ein. Unter den Gebäuden sollen noch Menschen verschüttet sein. In der Stadt Krywyj Rih wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geboren. Die Stadt wurde bereits im Juni angegriffen.