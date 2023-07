Laut Statistik Austria gab es in den ersten 3 Monaten heuer 450 Unfälle mit Fahrerflucht. Das waren um 22 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022. Seit 1992 gab es in diesem Zeitraum noch nie so viele Unfälle mit Fahrerflucht wie heuer. Heuer gab es auch sehr viele Alkoholunfälle.