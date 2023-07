Ex-Präsident Trump wird in weiteren Punkten angeklagt

Donald Trump ist als erster ehemaliger US-Präsident in einem Strafverfahren angeklagt. Dabei geht es darum, dass er geheime Regierungs-Dokumente in seiner Villa in Florida aufbewahrt hat. Nun ist die Anklage gegen ihn erweitert worden. Bisher gab es 37 Anklagepunkte, nun sind es 40 Punkte. Ihm wird jetzt auch vorgeworfen, die Ermittlungen behindert zu haben.