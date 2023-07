Frauen-Weltmeisterschaft in insgesamt 10 Stadien

Die Weltmeisterschaft der Frauen wird in insgesamt 10 Stadien in 9 Städten ausgetragen. 6 Stadien befinden sich in Australien, 4 in Neuseeland. Das Eröffnungs-Spiel findet im Eden Park in Auckland statt. Auckland liegt auf der Nordinsel von Neuseeland. Das Finale wird im Stadium Australia in Sydney ausgetragen.