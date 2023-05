Bär bei Zusammenstoß mit Zug getötet

Im Pongau in Salzburg ist in der Früh ein Bär mit einem Zug zusammengestoßen und getötet worden. Der Zusammenstoß geschah in der Nähe vom Bahnhof Schwarzach-St.Veit. Der Braunbär blieb tot auf den Gleisen der Tauernbahn liegen. Der Lokführer meldete den Unfall bei der Polizei.