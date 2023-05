Wolf wurde in Siedlungsgebiet im Bezirk Gmünd gesichtet

In der Ortschaft Pürbach in Niederösterreich ist am Mittwoch ein Wolf gesehen worden. Ein Augenzeuge sagte, dass der Wolf ganz ruhig auf der Hauptstraße ging und dann wieder im Wald verschwand. Der österreichische Wolfsbeauftragte bezeichnete die Sichtung als besorgniserregend. Denn wenn ein Wolf tagsüber durch einen Ort läuft und nicht ängstlich wirkt, ist das kein normales Verhalten.