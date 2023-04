Südspanien leidet unter enormer Hitzewelle

Während es in Österreich kühl bleibt, gibt es im Süden von Spanien eine außergewöhnlich frühe Hitzewelle. In den südlichen Provinzen Sevilla und Córdoba hatte es am Mittwoch um die 37 Grad. Das ist für diese Jahreszeit ein Rekord. Ab Samstag soll es dann aber abkühlen.