In der EU dürfen ab dem Jahr 2035 keine neuen Autos mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Die Motoren in diesen Autos nennt man Verbrenner-Motoren. Sie erzeugen sehr viel Treibhaus-Gas CO2. Neue Autos mit Verbrenner-Motoren sind dann nur noch erlaubt, wenn sie mit E-Fuels fahren. Experten sagen, dass man E-Fuels viel mehr im Flug- und Schiffsverkehr braucht, als in Autos.