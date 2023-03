Österreichs größte Corona-Impfstraße schließt

Ende März schließt die größte Corona-Impfstraße in Österreich, das Austria Center Vienna. Die Impfstraße wurde von der Stadt Wien in Auftrag gegeben und von der Hilfs-Organisation Samariterbund geleitet. In den vergangenen 2 Jahren wurden dort rund 2,2 Millionen Menschen gegen Corona geimpft.