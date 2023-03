Ende der Corona-Maskenpflicht in Wien

In Wien sind am Mittwoch die Corona-Sonderregeln beendet worden. Bisher galt nämlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken noch die Maskenpflicht. Nun ist hier keine Maske mehr notwendig. Für Besucher in Spitälern und Pflegeheimen entfällt außerdem die Test-Pflicht. Wien war wegen der Corona-Krise mit diesen Sonder-Regeln bisher noch strenger als die anderen Bundesländer.