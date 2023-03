Zahl der Arbeitslosen im Februar weiter gesunken

Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich im Februar weiter gesunken. Das gab das AMS am Mittwoch bekannt. Rund 369.000 Menschen waren ohne eine Arbeit oder in Schulung beim AMS. Das waren knapp 7.000 Menschen weniger als noch im Jänner. Die Arbeitslosen-Quote ging damit auf 7 Prozent zurück. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2008. Deutlich zurückgegangen ist auch die Zahl der offenen Stellen. Es gab zudem wieder mehr jüngere Arbeitslose.