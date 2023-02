Ukraine-Sondersitzung im Nationalrat zur Neutralität Österreichs

Am Freitag haben im Nationalrat österreichische Politiker über die Neutralität von Österreich gesprochen. Grund dafür war der Krieg in der Ukraine. Viele Staaten unterstützen die Ukraine. Auch Österreich ist gegen den Krieg in der Ukraine. Da Österreich aber neutral ist, kann es zum Beispiel keine Waffen an die Ukraine liefern. Das tun aber viele westliche Staaten.