Neugeborenes Baby in der Steiermark von eigener Mutter getötet

In der Steiermark ist ein neugeborenes Baby tot in der Wohnung seiner 27-jährigen Mutter gefunden worden. Die Frau hatte ihren Sohn daheim zur Welt gebracht und ihn kurz danach getötet. Spaziergänger hatten die stark blutende Mutter in ihrem Wohnhaus gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Rettung fand dann wenig später das tote Baby.