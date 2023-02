Das 1. Rennen bestritten die Frauen in der Kombination. Die Österreicherin Ricarda Haaser holte hier gleich die 1. Bronze-Medaille für Österreich. Am Dienstag gewannen bei der Kombination der Herren Marco Schwarz Silber und Raphael Haaser Bronze. Am Mittwoch holte Cornelia Hütter beim Super-G der Damen eine weitere Bronze-Medaille für Österreich. Insgesamt finden 13 Rennen statt.

Erklärung: Super-G

Super-G ist eine Abkürzung für den englischen Begriff "Super Giant Slalom". Auf Deutsch heißt das: Super-Riesen-Slalom. Der Super-G ist nach der Abfahrt das zweitschnellste Rennen im Ski-Sport. Die Strecke ist kürzer als bei der Abfahrt und man muss mehr Kurven fahren.

Erklärung: Kombination

Dabei wird ein Super-G und danach ein Slalom-Durchgang gefahren. Beim Slalom fahren die Ski-Rennfahrer und Ski-Rennfahrerinnen um Stangen aus Plastik herum. Die Stangen stehen recht knapp hintereinander, man muss also sehr flink sein.