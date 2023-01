Tausende Pflegekräfte in England streiken

In England müssen sich Patienten im Gesundheitswesen zurzeit auf lange Wartezeiten einstellen. Denn Tausende Pflegekräfte in England streiken. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Der Streik begann am Mittwoch und soll bis Donnerstag dauern. Für Februar sind schon weitere Streiks angekündigt.