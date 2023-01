Tote mit Stichwunde in Wiener Wohnhaus entdeckt

Eine 31-jährige Frau wurde am Sonntag in ihrem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf tot aufgefunden. Die Leiche wurde von ihrem Ehemann entdeckt. Die tote Frau hatte Kopfverletzungen sowie eine Stichwunde. Im Haus befanden sich auch die 2 kleinen Kinder von dem Paar. Sie dürften von der Tat nichts mitbekommen haben.