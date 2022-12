6 Tote bei Schusswaffenangriff in Kanada

In einem Vorort der kanadische Stadt Toronto sind am Sonntag laut Polizei 6 Menschen durch einen Schusswaffenangriff gestorben. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Angreifer sein, der von der Polizei erschossen wurde. Eine weitere Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie ist aber nicht lebensgefährlich verletzt.