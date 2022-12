3G-Regel in Spitälern und Pflegeheimen fällt

Bisher gilt in Spitälern, Altersheimen und Pflegeheimen in Österreich die 3G-Regel. Das heißt, Mitarbeiter und Besucher müssen entweder gegen Corona geimpft, genesen oder getestet sein. Ab Freitag gilt die 3G-Regel in Spitälern und Heimen aber nicht mehr. Die Maskenpflicht bleibt aber. Das hat das Gesundheitsministerium angekündigt.