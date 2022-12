7-facher Jackpot im Lotto in Österreich

Im österreichischen Lotto gibt es einen 7-fachen Jackpot. Das heißt, dass in den letzten 6 Lotto-Runden niemand die 6 richtigen Zahlen erraten hat. Das Geld für den Hauptgewinn wurde also nicht ausbezahlt und bleibt im so genannten Jackpot. Es ist bereits der zweite 7-fache Jackpot in diesem Jahr. Man schätzt, dass die Gewinnsumme mehr als 10 Millionen Euro sein wird. Gezogen werden die nächsten Zahlen am Sonntag.