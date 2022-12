Frankreich steht im Finale der Fußball-WM in Katar

Das Fußball-Nationalteam von Frankreich steht im Finale der Weltmeisterschaft in Katar. Die Franzosen besiegten am Mittwochabend Marokko mit 2:0. Die Tore schossen Theo Hernandez und Randal Kolo Muani. Im Finale treffen die Franzosen am Sonntag auf das Team von Argentinien.