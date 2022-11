Testflug für NASA-Mondmission "Artemis 1" gestartet

Am Mittwoch ist die NASA-Mondmission "Artemis 1" endlich gestartet. Zuvor musste die Mission monatelang immer wieder verschoben werden. Nun wurde die "Orion"-Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida mit einer Rakete ins All geschossen. Die Kapsel soll rund 3 Wochen lang in einer Umlaufbahn um den Mond fliegen, bevor sie am 11. Dezember zurück zur Erde kommen soll.