Weiterhin russische Raketenangriffe auf die Ukraine

Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen weiter. Auch am Dienstag hat Russland mehrere ukrainische Regionen mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Russische Raketen schlugen etwa in Saporischschja im Süden der Ukraine ein. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew wurde ein Heizkraftwerk mit Kampfdrohnen angegriffen und teilweise zerstört.