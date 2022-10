Skifahren wird heuer deutlich teurer

Wer im kommenden Winter in Österreich Skifahren will, muss dafür deutlich mehr Geld ausgeben. Denn die Skigebiete erhöhen ihre Preise. Liftkarten kosten im Durchschnitt um 8 Prozent mehr als in der letzten Saison. Gründe dafür sind die hohe Inflation und die Energiekrise.