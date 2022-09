Heuer schmolzen Österreichs Gletscher doppelt so schnell

Österreichs Gletscher sind heuer doppelt so schnell geschmolzen wie im langjährigen Durchschnitt. Der größte Gletscher Österreichs, die Pasterze, schmolz sogar 4 Mal so schnell. Das besagen die Herbst-Messungen der ZAMG. Innerhalb eines Jahres haben Gletscher bis zu 4 Meter Dicke an Eis verloren.