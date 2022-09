Hurrikan "Ian" bringt Florida Stromausfälle und Überschwemmungen

Der Hurrikan "Ian" ist am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida auf Land getroffen. Dabei hat der Hurrikan für heftige Stürme, Regen und Überschwemmungen gesorgt. Am Mittwoch hatte der Hurrikan noch Windgeschwindigkeiten von 240 km/h. Am Donnerstag war er auf dem Weg in Land mit 120 km/h unterwegs. Experten warnen vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen.