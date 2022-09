Russland will Regionen der Ukraine am Freitag annektieren

Russland will die 4 von ihm besetzten Gebiete der Ukraine am Freitag annektieren. Das heißt, sie werden an Russland angeschlossen. Am Freitag will der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Zeremonie ein Abkommen über den Beitritt der Gebiete zu Russland unterzeichnen. Das hat ein Sprecher Putins bekanntgegeben.