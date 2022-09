2 mutmaßliche Morde von Söhnen an Vätern

Am Mittwoch hat es gleich 2 mutmaßliche Morde von Söhnen an ihren Vätern gegeben. In Innsbruck fand die Polizei einen 63-jährigen Mann tot in seiner Wohnung. Der Tote hatte Schnittverletzungen am Körper. Wenig später stellte sich der 38-jährige Sohn des Mannes der Polizei. Er sagte, dass er einen Mord begangen hätte und wurde festgenommen.