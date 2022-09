Grabstätte der Queen ab 29. September für Besucher frei

Ab 29. September ist die Grabstätte von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor in England öffentlich zugänglich. Die Queen starb am 8. September und wurde am Montag auf Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Prinz Philip beerdigt. Die Grabstätte befindet sich in einer kleinen Seitenkapelle der St.-Georg-Kapelle auf dem Schloss-Gelände.