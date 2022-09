Ehemann tötete in Vorarlberg seine Frau

In Bludenz in Vorarlberg ist am Dienstagabend eine Frau von ihrem Ehemann getötet worden. Der Mann stach im Eingangsbereich des Wohnhauses der Frau mit einem Messer mehrmals auf die 32-Jährige ein. Sie verstarb an Ort und Stelle.