Einsatz von Schlamm-Sauger am Neusiedler See

An der Ruster Bucht am Neusiedler See wird Schlamm abgesaugt. Damit soll der Wasserstand um 25 Zentimeter erhöht und der Schifffahrt am Neusiedler See geholfen werden. Diese ist wegen des niedrigen Wasserstandes nur eingeschränkt möglich.