Noch keine Entscheidung über die Corona-Quarantäne

Derzeit wird in Österreich darüber diskutiert, ob positiv auf Corona getestete Menschen weiter in Quarantäne müssen. Ob die Quarantäne tatsächlich abgeschafft wird, ist aber noch nicht entschieden. Das hat Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitag erklärt. "Ich würde sie bitten, uns in Ruhe arbeiten zu lassen", sagte Rauch in einer Pressekonferenz.