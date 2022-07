Hitzewelle und Waldbrände nehmen in Südeuropa zu

Derzeit führen die Hitzewelle und die anhaltende Dürre in südeuropäischen Urlaubsländern zu immer mehr Bränden in ausgetrockneten Wäldern. In Italien und Frankreich werden in den nächsten Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet. In Italien wurde wegen der seit Wochen anhalten Dürre der Notstand ausgerufen. In Frankreich wird bis Ende Juli ein Dürrerekord erwartet.