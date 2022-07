Mindesten 89 Tote bei Bandenkämpfen in Haiti

Der Karibikstaat Haiti leidet unter der Gewalt von Verbrecherbanden. In der Hauptstadt Port-au-Prince sind in den letzten 5 Tagen 89 Menschen bei Bandenkämpfen gestorben. Weitere 16 Menschen werden vermisst, 72 wurden verletzt. 127 Häuser sollen in Brand geraten oder zerstört worden sein. Das berichten haitianische Medien.