Russische Truppen erobern ukrainische Großstadt Lyssytschansk

Russland hat nach wochenlangen Kämpfen nun die Großstadt Lyssytschansk in der Ukraine erobert. Das ukrainische Militär sagte am Sonntag am Abend, dass sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt zurückziehen. Damit hat Russland die ganze Region Luhansk eingenommen.