8 Todesopfer und viele Vermisste nach Gletscherbruch in Italien

Am Sonntag ist es zu einem tödlichen Unglück in den Bergen von Norditalien gekommen. Aus einem Gletscher brach ein riesiges Stück Eis ab und stürzte in die Tiefe. Dabei riss das Eis mehrere Bergsteiger mit. Bis jetzt wurden mindestens 8 Todesopfer gezählt. Es könnte aber noch mehr Tote geben, denn 15 Menschen werden noch vermisst.