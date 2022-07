18 Tote bei Raketenangriffen in Region Odessa

In der Ukraine sind bei russischen Raketenangriffen in der Nähe der Hafenstadt Odessa mindestens 18 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. 16 Tote gab es allein bei einem Raketenangriff auf ein Wohngebäude. Weitere Raketen sollen in 2 nahen Ferienanlagen eingeschlagen haben. Das haben die ukrainischen Behörden bekanntgegeben.