Mann bei Polizei-Einsatz in Kärnten durch Schüsse verletzt

Die Polizei-Spezialeinheit Cobra hat am Donnerstag in Kärnten einen 20-jährigen Mann durch Schüsse schwer verletzt. Der Mann hatte sich in der Nacht auf einem Campingplatz in einem WC eingeschlossen und sich mit einer Rasierklinge verletzt. Ein Bekannter des Mannes rief die Rettung. Der Mann wollte sich nicht behandeln lassen und sagte, er hätte ein Schusswaffe. Daraufhin rief die Rettung die Polizei. Diese verständigte die Cobra.