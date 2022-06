Corona-Welle in Österreich wird stärker

Die derzeitige Corona-Welle in Österreich wird immer stärker. Am Mittwoch stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 10.898. Außerdem stieg die Anzahl der Patienten in den Krankenhäusern. 653 Patienten waren mit Corona im Krankenhaus. Das sind 29 mehr als noch vor einem Tag. Mehr Corona-Neuinfektionen innerhalb von einem Tag gab es zuletzt vor 2 Monaten.