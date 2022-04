Deutschland will der Ukraine Panzer liefern

Deutschland will die Ukraine im Krieg gegen Russland mit schweren Waffen unterstützen. Die Ukraine soll deutsche Flugabwehr-Panzer vom Typ "Gepard" bekommen. Das hat die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag angekündigt. Außerdem sollen ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden.