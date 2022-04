Am 1. April 2022 lebten laut Statistik Austria 9.027.999 Menschen in Österreich. Das waren um rund 48.000 mehr als zu Jahresbeginn. Von diesen 48.000 neuen Einwohnern Österreichs stammten rund 40.000 aus der Ukraine.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.