Sebastian Kurz schließt eine Rückkehr in die Politik aus

Der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz nimmt am 14. Mai am ÖVP-Bundesparteitag teil. Dort wird er auch eine Rede halten. Das hat er inzwischen auf Facebook bestätigt. In die Politik zurückkehren will er aber auf keinen Fall. "Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen", sagte Kurz.