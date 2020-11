In Paris erinnert man sich an die Opfer der Terror-Anschläge

Vor 5 Jahren hat es in der französischen Hauptstadt Paris mehrere Terror-Anschläge gegeben. Dabei töteten Islamisten 130 Menschen. Am 5. Jahrestag der Anschläge erinnerten die Menschen in Frankreich am Freitag an die bei den Anschlägen getöteten Menschen.