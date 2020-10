Über 1.000 Österreicher sind bisher am Corona-Virus verstorben

Am 25. Februar ist in Österreich der 1. Fall von einer Corona-Erkrankung entdeckt worden. Das war vor 8 Monaten. Seitdem haben sich 86.000 Menschen in Österreich mit dem Virus infiziert. Über 1.000 Menschen sind bisher sogar an dem Corona-Virus verstorben. Außerdem steigt die Zahl der Infizierten in Österreich weiter stark an. Alleine von Montag bis Dienstag gab es 2.835 neue Fälle.