Ski-Fahrer stürzte in Salzburg in Gletscher-Spalte und starb

Im Ski-Gebiet Kitzsteinhorn in Salzburg ist am Sonntag ein Ski-Fahrer in eine Gletscher-Spalte gestürzt. Er ist dabei gestorben. Die Bergrettung schaffte es am Sonntag nicht, den Ski-Fahrer aus der Gletscher-Spalte herauszuholen. Denn die Spalte war sehr tief und sehr eng. Erst am Montag fanden ihn die Retter unter einer großen Menge Schnee, die auf ihn gestürzt war.