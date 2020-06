In Österreich gab es vergangenes Jahr 3 Wolfs-Rudel

Vergangenes Jahr hat es in Österreich 3 Wolfs-Rudel gegeben. Alle 3 hielten sich in Niederösterreich auf. Das hat die Umweltschutz-Organisation WWF gesagt. Wölfe sind Raubtiere. Sie sind mit den Hunden verwandt und leben meistens in Rudeln. Ein Rudel ist eine Gruppe von Wölfen. Es wurden auch einzelne Wölfe gesehen. 2019 gab es insgesamt 30 bis 35 Wölfe in Österreich.