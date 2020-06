Corona-Maßnahmen in Österreich werden ab 15. Juni gelockert

Ab 15. Juni werden in Österreich die Corona-Maßnahmen gelockert. Man muss dann nicht mehr überall eine Schutzmaske tragen. Man braucht die Maske dann nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheits-Bereich, wie zum Beispiel in Apotheken oder Krankenhäusern. Auch Friseure und Mitarbeiter der Gastronomie müssen weiterhin eine Maske tragen. Das hat die Regierung am Freitag gesagt.