Zahl der Arbeitslosen geht zurück

Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt langsam. Am 18. Mai waren in Österreich 532.693 Menschen arbeitslos. Mitte April waren es noch um 55.500 Arbeitslose mehr. Das hat Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher am Dienstag erklärt. Dazu kommen rund 1,3 Millionen Menschen, die wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit sind.