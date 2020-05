Mehr als 120.000 Kinderunfälle pro Jahr in Österreich

Im Jahr 2019 hat sich in Österreich 122.800 Unfälle mit Kindern gegeben. Die Unfälle ereigneten sich im Verkehr, im Haushalt und in der Freizeit. 24 Kinder starben im Vorjahr bei Unfällen. Mehr als die Hälfte dieser Kinder starb im Straßenverkehr.

© APA (OTS/KFV)

Die österreichische Regierung will nun eine Informations-Kampagne starten. Damit will man auch die Eltern auf die Unfall-Gefahren für Kinder aufmerksam machen. Denn viele Kinder-Unfälle ereignen sich zu Hause in der Wohnung.