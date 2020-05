Höchstens 18 Schüler dürfen in eine Klasse

In vielen Schulen beginnt ab 18. Mai wieder der Unterricht. Das Bildungs-Ministerium hat zuletzt die genauen Regeln dafür genannt. In einer Klasse dürfen höchstens 18 Schüler gleichzeitig unterrichtet werden. Größere Klassen werden in 2 gleich große Gruppen geteilt. Jede Gruppe kommt pro Woche an 2 oder 3 Tagen in die Schule.