Zauberer Roy Horn an Erkrankung durch Corona-Virus gestorben

Der bekannte Zauberer Roy Horn ist tot. Er starb an einer Erkrankung durch den Corona-Virus in einem Krankenhaus in Las Vegas in den USA. Horn wurde 75 Jahre alt. Er war bekannt durch seine Auftritte mit seinem Partner Siegfried Fischbacher. Die beiden Zauberer nannten sich Siegfried und Roy. Sie traten mit seltenen weißen Tigern und Löwen auf.